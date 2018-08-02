Mutfakta hijyen nasıl sağlanır?

Mutfak hijyeninde öncelikli konu kişinin kendini muhafaza edebilmesidir. Hele ki uzun saçlara sahip kişilerin mutfak hijyeni açısından burada geçirdiği zaman boyunca başında bone yada eşarp kullanması gerekecektir.

Ayrıca elinde herhangi bir yara ya da kesin var ise bunların yara bandıyla kapalı olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü eldeki herhangi bir kesik enfeksiyon kapmışsa gıda sağlığı açısından mutfaktan uzak durulması önerilir.

Bunun yanı sıra mutfak hijyeninde kullanılacak alet, ekipman veya benzeri malzemeler ve cihazların tamamen temiz olması gerekir. Her kullanış sonrası derinlemesine yıkanarak kalıntı ve artıklarından temizlenen malzemeler temiz bir mutfak sağlayacaktır.

Bulaşık süngerlerinin sık kullanımı çoğu zaman temizliğinin ihmaline yol açmaktadır. Hele ki bulaşık süngerlerinin temizliği atlanıldı mı üzerinde oluşabilecek bakterilerin sayısı çok kısa bir sürede milyonlarca sayıya ulaşabilecektir.

Mutfak hijyeni kapsamında bir diğer konu güvenli bir şekilde gıda hazırlayabilmektir. Yani yemek hazırlamaya koyulmadan önce eğer ki çiğ ete ya da tavuğa dokunulduysa ellerin en az 20 saniye kadar sıcak su ve sabunla yıkanması gerekecektir.

Burada çiğ et ya da tavuk hazırlanışında kullanılan bıçakların da kullanım sonrası doğru bir şekilde dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bunun için özellikle kaynar suda bekletilmesi önerilir. Bunların farklı farklı kaplarda temiz bir şekilde muhafaza edilmesi de gıdaların sağlıklı koşullar altında tutulmasına olanak sağlayacaktır.

Mutfakta ağırlıklı olarak kağıt havlu kullanımının tercih edilmesi hijyen açısından önerilir. Tek kullanımlık bez ya da havlular sürekli el altındaki bezlere göre daha hijyenik ve sağlıklı olacaktır. Çünkü uzun süre kullanılan bezler bakteri üretimine daha açık olacaktır.

Mutfak hijyeninde çıkmaz lekeler, inatçı yağ kalıntıları ve benzeri tüm zor lekeler için çamaşır suyu kullanılması önerilir. Çok fazla kullanmak içeride ağır bir kokuya neden olabileceğinden dozunun yeterli ayarlanması gerekecektir. Eğer ki lekeler daha küçük ve kolay ise bunun için doğal bir yöntem olan sirkelerin kullanımı daha çok önerilmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.