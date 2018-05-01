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Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili ilginç araştırma

Mutfakta yemek yapmak için, bulaşık yıkamak için, temizlik yapmak için uzun saatlerimizi harcarız. Kimi zaman bu vakit eğlenceli hal alırken, kimi zaman bir zorunluluk halini alabiliyor. Yapılan araştırmalar, mutfakta geçirilen vakitle ilgili oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

01 Mayıs 2018 Salı 21:16
Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili ilginç araştırma

TÜRKİYE, ARAŞTIRMADA ÜST SIRADA YERİNİ ALDI

Yapılan araştırmalarda, Amerikalı kadınların ömürlerinin ortalama 3 yılını, Türk kadınlarının ise 6 yılını mutfakta geçirdiği tespit edildi. Araştırmaya göre; Türkiye’de kadınların günde ortalama 1 saatlerinin mutfakta geçtiği, bu zamanın 1 ayda 30 saat, 1 yılda 365 saate tekabül ettiği ifade edildi. Ortalama yaşam yılının 75 olarak hesaplandığı bu araştırmaya göre Türk kadını, ömrünün yaklaşık olarak 6 yılını mutfakta geçirerek, araştırmada üst sıralarda yer aldı.

"TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİN"

Coante Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Nazlı Bahçeyaka konuyla ilgili şunları aktardı: "Araştırma sonucunda Türk kadınlarının, Amerikalı kadınların geçirdiği zamanın 2 katını mutfakta geçirmeleri çok doğal. Türk mutfak kültürü çok köklü ve zengin lezzetlere sahiptir. Yemeğe verilen önem ve özen, fast food beslenme tarzının aksine hazırlık sürecinde oldukça zaman alıyor."

MUTFAK HİJYENİK VE KOLAY KULLANIMLI OLMALI

Kadınlar için bir nevi stres atma mekanı olan mutfakların hem hijyenik, hem kolay kullanımlı olması gerektiğinin önemini vurgulayan Bahçeyaka, “ Mutfaktaki kullanım kolaylığı, hijyen durumu ayrılan zamanın keyifli geçmesinde etkin rol oynuyor. Kuvars doğal taşının pozitif enerji etkisi zaten herkes tarafından biliniyor." şekinde konuştu.

Tezgahın, kuvars granüllü ve boşluksuz yapıda olması bakteri ve mikroorganizma oluşumunu engelliyor. Kuvars, leke tutmaz ve çizilme direnci yüksekliği özellikleriyle de biliniyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:16
  1. mutfakta vakit geçirmek
  2. türk mutfağı

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