THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Mutfaklarınızı koruyun

İlk alındığındaki güzelliğin sürekli olabilmesi için; o sizden emek ve titizlik ister.

18 Eylül 2018 Salı 19:53
Mutfaklarınızı koruyun

Mutfaktaki profil, köşe ve kenarlarda ıslaklık kalmaması için buralar sürekli kurulanmalıdır.

Plastik kaplamalı ön panelleri temizleme işlemi yumuşak bir bez, ılık su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile en kolay şekilde yapılır. Parlatıcı olan temizleme malzemeleri ile sert süngerler kullanmayın.

Yağ lekeleri, boya veya yapışkan artıklar gibi inatçı lekeler normal plastik temizleyici ile çıkarılabilir. Bu malzemeleri kullanmadan önce mobilyanın görünmeyen bir yerinde deneme yaparak test etmeniz iyi olur. Solventli temizleme malzemeleri ile buharlı temizleyici kullanmayın.

Parlak yüzeylerin kuru olarak temizlenmemesi gerektiğine lütfen dikkat edin. İz bırakabilen temizleme gereçleri (mikro elyaflı bezler, sürtme süngerleri vs.) parlak yüzeyleri çizer.

Güneş ve halojen lamba ışığında görülebilecek olağan, hassas çizikler yüksek parlaklık efektine bağlıdır ve bunlar yüzey hasarı değildir. Onun için toz barındırmayan, nemli cam silme derisi kullanın. Cam silme derisi yüzeye zarar vermeden siler ve arkasından yapılacak kurulama işlemi için de uygundur.

Bazı ahşap ön paneller özel mat bir boya ile işlenmiştir. Bu yüksek derecedeki mat boyanın yüzey yapısı, parlak ve düz boyaya kıyasla daha pürüzlüdür. Kahve, çay, hardal, büyük oranda renk maddesi olan gıda lekeleri yüzey üzerinde kuruduğunda renk değiştirmesine sebep olurlar. Bu tür lekeler mümkün olduğunca en kısa zamanda bol su / sabunlu su ile silinmeli ve hemen kurulanmalıdır.

Alkollü temizleme malzemeleri kullanmaktan kaçının.

Mutfak çalışma tezgahları üzerinde kesim yapmayın. Bıçak, tezgahınızın üzerinde iz bırakır.

Tencere ve tavaları ocaktan indirip kızgın şekilde çalışma tezgahı üzerine koymaktan da kaçının.

Tencere ve tavaların altına daima nihale koyun.

Pervaz ve tezgah bağlantı yarıklarının doğrudan ısı etkisi altında kalmasından kaçınmalı, su artıklarını en kısa zamanda kuru bir bez ile silmelisiniz.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:53
  1. mutfak temizleme
  2. mutfak koruma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig ekibine haciz şoku!
    1. Süper Lig ekibine haciz şoku!
    2. Katar'dan kritik askeri hamle!
    3. “1 saat sonra çıkacağız” demişlerdi!..
    4. Sahte hesap açmışlardı! Karar verildi
    5. Ruslar'dan dikkat çeken Soçi analizi!
    6. Rusya'dan İsrail'e tehdit gibi sözler:..
    7. Ordu'nun yeni belediye başkanı belli..
    8. MİT'in paketlediği 9 teröristle ilgili..
    9. Tepkiniz ne olur?
    10. Ruj alzheimer da yapıyor
    11. Mutfaklarınızı koruyun
    12. Mamama tuz koyma!
    13. Anne ve babalara tavsiyeler
    14. BM'den Rusya ve İsrail'e uyarı:..
    15. İtalya'da ligler ertelendi!
    16. Terör devleti İsrail 2 Filistinliyi..
    17. Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı..
    18. Pakistan Uluslararası Havayolu PIA,..
    19. Ülke nüfusu yaşlanıyor Alzheimer..
    20. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!