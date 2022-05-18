Mutfak dolabı yağları nasıl temizlenir, ne ile temizlenir, silinir? Yağları puf diye anında çıkaran formül

Mutfak dolapları; mutfakta en çok kirlenen yerlerdir. Mutfakta yapılan yemekler, özellikle de kızartmalar, nedeniyle yağlar mutfak dolaplarına sıçrayıp dolapları kirletir. Mutfak dolaplarındaki yağlardan nasıl kurtulabilirsiniz...

Mutfak dolaplarını temizliği en çok zaman alan bölgeler arasında bulunmasıyla beraber dikkatleri üzerine topluyor. Bu yöntem ve formüller sayesinde mutfak dolaplarında ki inatçı yağ lekeleri anında çıkarabileceksiniz. Hiç zorlanmadan çıkarabileceğiniz bu yöntemleri uygulayarak zamandan tasarruf etme fırsatını bulabilirsiniz. İnatçı yağ lekelerini yola getiren bu yöntem lekelerin anında çıkarılması için büyük fırsat tanırken son zamanların en pratik yöntemleri arasında yerini aldı. İşte yağ lekelerini çıkarmak için harika yöntemler…

Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir?

Temizlik malzemelerini hazırlamakla işe başlayın

Bulaşık deterjanı sirke karışımı

Arap sabunu ile yağları arındırın

Karbonat elma sirkesi karışımı

Diş macunu ile temizlik

Dolap kapaklarında parlatıcı kullanın

Sirke İle Mutfak Dolabı Temizliği Yağlı Mutfak Dolabı Nasıl Temizlenir?

Yağ Lekelerini Çıkarmanın Doğal Yöntemi: Limon ve Elma Sirkesi

İnatçı yağ lekelerini yola getiren doğal yöntemler arasında bulunan elma sirkesi ve limon ile mucizevi etkilere şahit olabilirsiniz. Limon ve elma sirkesi ile mutfak dolaplarınızı silerek dolaplarınızda yağı ve kiri anında söküp atabilirsiniz. En iyi marka yağ sökücülere bile taş çıkaran bu yöntem en inatçı lekeler ile bile başa çıkıyor. Mutfak dolaplarında kesinlikle solma ya da çizilme yapmayan bu yöntem son zamanların en popüler doğal yöntemleri arasında bulunmasıyla ön plana çıkıyor. Üstelik bu formül ile silinen dolaplarınız uzun bir süre yağ ve kir tutmayacak. 1 su bardağı elma sirke ve 1 limonu sıkıp karıştırın. Üzerine bir bardak su ekleyerek boş bir sprey kutusuna koyun. Yağ ve kirlerin üzerine sıkarak mucizevi etkiyi görün. Aynı zamanda elma sirkesini ve limonu direkt olarak bezin üzerine dökerek de deneyebilirsiniz.

İnatçı Lekelere Karşı Karbonat

Mutfak dolaplarında ki inatçı lekelere karşı savaş açan diğer bir yöntem ise karbonattır. Bu yöntem sayesinde mutfak dolaplarınızı pırıl pırıl yapabilir ve mis gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Mutfak dolapları üzerinde ki etkisi son zamanların en çok kullanılan yöntemleri arasında bulunmasına sebep oldu. Yağ ve kir olan bölgelere hazırlayacağınız 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 adet limon suyu ile mucizevi sonuca ulaşın. Bu yöntemin gösterdiği etkileye gözleriniz bile inanmayacak. Ocak gözünde ki kurumuş yağ ve kir lekelerinin üzerine karbonat ve limon dökerek bir süre bekletirseniz inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz.

Eski Mutfak Dolabı Boyama Teknikleri – Hangi Boya İle Boyanır? | Yenileme Fikirleri

Eski mutfak dolabı boyama teknikleri nelerdir? Eski mutfak dolapları nasıl boyanır ve yenilenir? Mutfak dolabı boyama malzemeleri ve örnekleri için hazır mısınız?

Eski mutfak dolabı boyama malzemeleri nelerdir? Ahşap mutfak dolabı boyanır mı, neyle, hangi boya ile boyanır? İşte cevapları:

Malzeme

Su bazlı akrilik boya

Su bazlı vernik

Rulo fırça

İpek uçlu fırça

Evde mutfak dolabı nasıl boyanır?

İstediğiniz renkteki su bazlı akrilik boyayı iyice çalkalayın ve yayvan bir tabağa dökün. Plastik tek kullanımlık tabaklardan bile olabilir. Rulo fırçayı boya döktüğünüz tabakta gezdirerek fırçanın boya almasını sağlayın. Eski dolabı boyama işlemine başlayın. Aynı ruloyu hem vernikte hem de boyamada kullanmayın. Yani 2 tane rulo alın. (Boyamak için saten fırça, vernik için de sünger üstü kadife ruloyu seçin.) Tek kat boyadıktan sonra ikinci katı boyamadan önce 24 saat bekleyin ve ikinci katı da boyayın. İhtiyaç olursa her 24 saatte bit kat boyamaya devam edin.

Boyanın kapatıcılığına, rengine ve zeminin rengine göre kaç kat boyama yapmanız gerektiği değişecektir. Koyu kahverengilerden beyaz tonlarına geçmiyorsanız, 2 katta dolabın eski rengi kapanıp yeni rengine kavuşacaktır. Rulo fırçanın ulaşamadığı yerler için daha ince uçlu yani zemin fırçaları kullanabilirsiniz. 24 saat sonra vernikleme yapabilirsiniz. 2 kat yeterli gelecektir. Verniğiniz kuruduktan sonra ahşap mutfak dolabı boyama işleminiz tamamdır.