Mutfak dolabı temizliği için püf noktalar

Temiz ve parlayan mutfak dolapları, bayanların mutfakta ne kadar temiz olduklarının önemli göstergelerinden biridir. Çeşitli nedenlerden dolayı sürekli yağ lekesine maruz kalan mutfak dolapları, yeterince temizlenmediğinde, dolaplar üzerinde tabaka şeklinde kalıntılar bırakmaktadır. Bu sebeple mutfak dolaplarını sık temizlemenin yanı sıra etkili temizlik malzemeleri kullanılarak istenilen mutfak dolabı temizliğine ulaşılabilir.

MUTFAK DOLAPLARI EN İYİ NE İLE TEMİZLENİR?

Mutfak temizliğine özen göstermenin başlıca yolu mutfak dolaplarının temizliğinden geçmektedir. Mutfak dolaplarında biriken yağ ve toz lekeleri zamanla daha da artarak rahatız edici lekelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple inatçı yağ lekelerine karşı piyasa da bulunan birçok mutfak temizleyicisi çare olmaktadır. Ancak yağ lekeleri ile tek tek uğraşmak istemeyip, lekelerin kolayca kıp gitmesi için, bitkisel içerikli doğal temizleyiciler tercih edilmelidir. Bitkisel temizlik malzemesi almayanlar için çamaşır suyu ve bulaşık süngeri yeterli temizliği sağlayacaktır.

MUTFAK DOLABI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mutfak dolapları farklı model ve renkte olsa da, bütün kadınların ortak sorunu, mutfak dolaplarının nasıl temizleneceğidir. Birçok yöntem denenmesine rağmen istenilen uzun süre kalıcı temizliği elde edemeyen bayanlar, çeşitli farklı temizlik yöntemi arayışlarına girmektedir. Öncelikle parlak mobilya malzemesinden yapılmış olan mutfak dolaplarını çizmeden yağ lekelerinden arındırmak için, güçlü temizleyiciler kullanılarak bastırmadan temizlemek gerekir. Diğer yandan doğal asit içerikli temizlik malzemeleri sayılan limon ve sirke de, mutfak dolaplarındaki yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlayacaktır.

AÇIK RENKLİ MUTFAK DOLAPLAR NASIL TEMİZLENMELİ?

Mutfaklara ferah bir görüntü vermesinden dolayı, beyaz başta olmak üzere açık renkler sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak beyaz renkli mutfak dolabı seçerken, temizliğinin zor olacağı da göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Lekelerin yanı sıra parlak beyaz renkli dolapların parmak izlerini de tuttuğu, şık dolapların kötü yanlarından biridir. Parmak lekesinin tamamen yok edilmesi ve yağ lekelerinin temizlenmesi için, mikro fiber özellikli bezlerin kullanılması gerekir. Lekelerin mikro fiber bezlere tutunarak dolapların daha kolay temizlenmesi, sıradan bezlere göre bu bezlerin üstünlüklerinden biridir.

LAKE MUTFAK DOLAPLARI NASIL TEMİZLEMELİ?

Lake özellikli mutfak dolapları, modern tarzda dekore edilen birçok mutfağın vazgeçilmezlerinden biridir. Şık duruşu ile mutfakta geçirilen vakitleri keyfe dönüştüren lake dolaplar, bir süre sonra kirlendiklerinde birçok bayanın şikâyet ettiği dolaplar haline gelmektedir. Şikâyet etmeden lake mutfak dolabı temizlemek için, ihtiyaç olan nemli bir bez ve ahşap temizleyicidir. Sıcak suya dökülen ahşap temizleyici, lake mutfak dolabındaki lekelerin temizlenmesinde hem de su lekesi kalmadan temiz kalmasını sağlamaktadır. Temizlik sıkıntısı çekmemek adına lake mutfak dolabı yaptıracak olanların açık renk tercih etmeleri tavsiye edilir. Koyu renkte olan mutfak dolapları parmak izlerini ve lekeleri daha kolay gösteren renklerdir. Açık renkler hem daha aydınlık mutfaklar elde edilmesini sağlar.