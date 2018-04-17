Mutfağınız için doğal temizlik yöntemleri

Hal böyle olunca yemek yapmak ya da yemek için kullandığımız araçların temizliğinin önemi geliyor gündeme. Biliyorsunuz artık birçok markanın envai çeşit ürünü var temizlik konusunda. İnsan hangisini seçeceğini bilemiyor. Özellikle hassas bir yapıdaysanız ya da bebeğiniz varsa daha dikkatli olmalısınız.

İşte tam da bu noktada bunun bir doğal yöntemi yok mu sorusu geliyor akla? Artık doğallıktan uzakta beton binalarda yaşıyor, daha az oksijenle idare ediyor olabiliriz. Ama bu bulaşıklarımızı beyazlatmaz için birkaç yöntem uygulayamayacağımız anlamına gelmiyor.

İşte sizin için derlediğim bulaşık beyazlatma yöntemleri; üstelik en doğalından…

FİNCANLARDA ÇAY VE KAHVE LEKESİ

Bu fincanlar genellikle sevdiğimiz birinden hediyedir ve onu hep kullanmak isteriz. Bu yüzden de temizliği hep dertli, hep çilelidir. Özellikle o beyaz seramik ya da porselen fincanlarımızın üzerinde damla damla kalmaz mı çay ve kahve lekesi, nasıl da sinir bozucu. Bir de bunları bulaşık makinesi de atsan zarar görür korkusu var, atamazsın. Atsan bu sefer deseni varsa önce bir solar, zamanla da yok olur.

Ama basit bir çözümü var. Bu lekeleri temizlemek için protez diş macunlarından yararlanabilirsiniz. Fincanın içinde sıcak su doldurun ve tableti içine atın, işte bu kadar. Dilerseniz bu tabletler yerine 1 kaşık kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ancak o zaman 12 saat kadar bekletmek gerekir.

Küçük bir de uyarıda bulunayım: Eğer fincanınız çok lekeliyse o zaman bir tablet yetmeyebilir. Hemen işe yaramadığını düşünüp vazgeçmeyin. Bir tabletlik daha canı var.

BULAŞIK MAKİNASI TEMİZLİĞİ İÇİN

Bulaşık makinesi de zamanla kirlenir ve temizlemek, içini parlatmak gerekir. İşte o zaman yarım çay bardağı kadar karbonat veya sirke ile makinenizi bir kez boş çalıştırın. Pırıl pırıl olacaktır.

MUTFAK HAVLULARINIZ DA LEKESİZ OLSUN

Yemek yaparken elimiz o minik havlulara çok sık gider. Haliyle de bu havlular her yemeği leke şeklinde üzerine alır. Ama aslında temizliği çok basit; limon suyu kullanın.

Bir tencereye su ve bir limonu dilimleyip koyarak kaynatın. Sonra deterjan ekleyin ve havlularınızı içine atın. 1 – 2 saat kadar bekletin ve çıkarıp durulayın. Lekeler çıkacaktır.

Tabii ki bu durumda bu formülü çamaşırlar için de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken deterjan eklerken üzerine yarım bardak da limon suyu eklemek.

EVYE TEMİZLİĞİ

Mutfak lavabosu, mutfakta en hijyenik olması gereken bölümlerden biri ve kir tutmaya da çok müsait. Çünkü sürekli ıslak. Peki ne yapabiliriz?

Bu temizlik için de karbonattan faydalanacağız. Kaşık yardımıyla karbonatı lavabonun içine serpin ve özellikle lekeli kısımları lavabo fırçanızla ovun. Daha sonra da su dökün, tamamdır.

Benim sizler için derlediklerim bunlar. Ama sizin de mutfakta kullandığınız temizlik yöntemleri varsa bizimle paylaşın.