Mütedeyyin kesime şirin görünmek isteyen Kaftancıoğlu fena yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında filyasyon ekibinde görev yapan başörtülü Tuğba Taşkın Öztürk'e hakaret ettiği iddiasıyla parti içerisinde soruşturma başlatıldığını belirterek şirinlik yapmaya çalıştı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

4 Mart 2021 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili, konu yargıya intikal ettiği ve haberdar olunduğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.

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Kafatancıoğlu tarafından atılan bir tweette, "Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürmüştü.



Tuba Taşkın Öztürk, 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yaptığı sırada, belediye meclis üyesi İsmail Hakkı T'nin "Senin başında şu şey varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım, ya beni zehirlersen" sözlerini söylediği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İsmail Hakkı T. gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli İsmail Hakkı T., savcılığa verdiği ifadesinde, Bahçelievler Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptığını, olay günü belediyede koronavirüs testi yapıldığını, diğer meclis üyeleriyle birlikte test için beklediğini, müştekiyi de o sırada tanıdığını anlattı.

Müştekinin yanında bulunan erkek görevlinin kendi sırası gelince kimlik bilgilerini istediğini ifade eden İsmail Hakkı T., "Ben de kendisine söyledim. Devamında erkek şahıs bana 'Hangi parti?' diye sordu. Bunun üzerine 'Cumhuriyet Halk Partisi' diye karşılık verince müşteki bana baktı. Göz göze gelince kendisine 'Türban karşıtı bir partili değilim, rahat olun' diyerek gülümsedim. Müşteki de bana 'Ben de Cumhuriyet Halk Partisine oy verdim' dedi ve karşılıklı gülüştük. Devamında müştekiye basında gösterilen bazı radikaller gibi türban karşıtı olmadığımı, hatta yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırdığımı, bundan dolayı aşıdan kaynaklanan bir olumsuzluk olması durumunda, müştekinin türbanlı olması nedeniyle 'Türbanlı hemşire seni zehirlemiş olabilir, denileceğini' şaka maksatlı söyledim. Bunu oradaki samimi ortamda espri amacıyla yaptım." dedi.

Müştekiye hakaret kastının olmadığını, yanlış anlaşıldığını savunan şüpheli, insanların düşüncelerine, dini inanışlarına, hassasiyetlerine saygı duyan bir insan olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İsmail Hakkı T. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de 60 yaşında olduğunu, böyle bir suçtan dolayı hakimlik karşısına çıkmaktan utanç duyduğunu belirterek, "Özellikle de dini hassasiyetler nedeniyle burada olmak beni üzmüştür. Hakaret kastım yoktur. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Hakimlik, şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.