Mütebbel nedir, nasıl yapılır? Kolay Mütebbel tarifi

Lübnan ve Hatay mutfağıyla özdeşleşen mütebbel, patlıcan ve tahinle yapılan bir meze çeşididir. Özellikle et yemeklerinin yanında sunulan mütebbel, nar taneleri veya nar ekşisi ile zenginleştirilir. Mütebbelin malzemeleri ve yapılışı...

Malzemeler

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

7 yemek kaşığı tahin

7 yemek kaşığı susuz yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı

Patlıcanı temizleyip, ince bir şekilde kıyıyoruz. Bütün malzemeleri bir araya getirip, iyice karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz. Afiyet olsun.