Müteahhitler güçlerini birleştiriyor

EKONOMİ SERVİSİ- Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) ile TMB ve CAK üyesi firmaların özellikle üçüncü ülkelerde ortaklığını daha ileriye taşımak için güçlerini birleştiren mutabakat zaptına imza attı. İstanbul’da düzenlenen törende TMB Başkanı Mithat Yenigün ve CAK Başkanı Joo Hyun Yoo önemli mesajlar verdi.

YENİ FIRSATLARIN İLK ADIMI

İşbirliği mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa güçlü bir ivme kazandırılacağını kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Bugüne kadar Güney Kore’yle Türkiye 2011-2018 arasında yaklaşık 25 milyar dolarlık ortak proje üstlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde işbirliğimiz artacak, üye firmalarımız birbirlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek, finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirme imkanlarını değerlendirebilecek, üçüncü ülkelerde ortak hareket etme ve pazar paylarını artırma olanağı bulacaktır” diye konuştu.

DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ

Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) Başkanı Joo Hyun Yoo, Türkiye’nin inşaat sanayinde küresel bir güç haline geldiğine dikkat çekerek, üyeleri ile Türk müteahhitleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin küresel inşaat pazarındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

NELER YAPACAKLAR?

Ortaklık ile Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile Hindistan gibi pek çok pazarda yeni projelere imza atılması hedefleniyor. Bu süreçte gerek Türk Eximbank ve Kore Eximbank da destek olacak.