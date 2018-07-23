THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Müteahhitler 5 milyon istedi, Başkan belediye çalışanları ile 300 bin liraya yaptı

Kahramanmaraş'ın Andırın Belediyesince ilçenin iki yakasını birbirine bağlamak için yaptırılarak hizmete sunulan asma köprü ilgi çekiyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
Müteahhitler 5 milyon istedi, Başkan belediye çalışanları ile 300 bin liraya yaptı

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projesi 4 yıl öncesine dayanan 350 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki asma köprünün montajının 6 ayda tamamlandığını belirtti.

Yayalar için yaptırılan köprünün araç geçişi için de uygun olduğunu ifade eden Tezcan, turizm bölgesi olan ilçeye yeni bir sembol kazandırdıklarını kaydetti.

Tezcan, köprünün 100 metre derinliğindeki vadinin üzerine kurulduğunu dile getirerek, "Köprümüz büyük ilgi görüyor. Zaten ilçemiz doğasıyla bölgenin Karadeniz'i durumunda. Bölgemizi, Akdeniz'in, Güneydoğu'nun hatta Türkiye'nin cazibe merkezi yapmayı düşünüyoruz. Doğal güzelliklerimiz yanında tarihi kalelerimiz de turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Tezcan, ayakları minare silüetinde olan köprünün, taşıma kapasitesinin bin 200 ton olduğunu aktardı.

Çevre il ve ilçelerden köprüyü görmeye gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirip, vadinin manzarasını izliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
  1. Andırın Belediye Başkanı
  2. Baki Tezcan
  3. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek, anne babasını tanıyamadı
    1. Trump'ın ailesinden ayırdığı bebek,..
    2. Akrebin soktuğu bebek öldü
    3. MHP Lideri Bahçeli'den şaşırtan İYİ..
    4. Ülkede camiye hain saldırı! Çok sayıda..
    5. Akrebin soktuğu 11 aylık bebek..
    6. 3 yaşındaki çocuğun yüzüne asit attılar!
    7. Karaman'da feci kaza! 3 kişi öldü
    8. Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan..
    9. Fatma Varank kimdir? Çevre ve..
    10. Gri listedeki DHKP-C'li yakalandı
    11. İstanbul'da teröre darbe: Gri listeydi..
    12. AK Parti'de kritik toplantı başladı
    13. Geleceğin otomobili Türkiye turunda
    14. TCDD bayram için ek YHT seferleri açtı
    15. 193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde..
    16. Comolli'den flaş Benfica açıklaması!
    17. Müteahhitler 5 milyon istedi, Başkan..
    18. Fenerbahçe Benfıca maçı ne zaman saat..
    19. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
    20. O turistin cenazesi Almanya'ya..
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm