Müteahhitler 5 milyon istedi, Başkan belediye çalışanları ile 300 bin liraya yaptı

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projesi 4 yıl öncesine dayanan 350 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki asma köprünün montajının 6 ayda tamamlandığını belirtti.

Yayalar için yaptırılan köprünün araç geçişi için de uygun olduğunu ifade eden Tezcan, turizm bölgesi olan ilçeye yeni bir sembol kazandırdıklarını kaydetti.

Tezcan, köprünün 100 metre derinliğindeki vadinin üzerine kurulduğunu dile getirerek, "Köprümüz büyük ilgi görüyor. Zaten ilçemiz doğasıyla bölgenin Karadeniz'i durumunda. Bölgemizi, Akdeniz'in, Güneydoğu'nun hatta Türkiye'nin cazibe merkezi yapmayı düşünüyoruz. Doğal güzelliklerimiz yanında tarihi kalelerimiz de turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Tezcan, ayakları minare silüetinde olan köprünün, taşıma kapasitesinin bin 200 ton olduğunu aktardı.

Çevre il ve ilçelerden köprüyü görmeye gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirip, vadinin manzarasını izliyor.