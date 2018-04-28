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Müteahhit Hizmet Kanunu hemen çıkartılmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, “İnşaat sektörü, gerek beraberinde harekete geçirdiği yaklaşık 250 ayrı sektör, gerekse istihdam kapasitesi ile ekonomide büyük ağırlığı olan öncü bir sektör. Hiçbir ekonomik faaliyet bu kadar çok doğrudan ve dolaylı etki doğurma gücüne sahip değil” ifadelerini kullandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:08
Müteahhit Hizmet Kanunu hemen çıkartılmalı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) 3. Olağan Genel Kurulu, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, “İnşaat sektörü, gerek beraberinde harekete geçirdiği yaklaşık 250 ayrı sektör, gerekse istihdam kapasitesi ile ekonomide büyük ağırlığı olan öncü bir sektör. Hiçbir ekonomik faaliyet bu kadar çok doğrudan ve dolaylı etki doğurma gücüne sahip değil” ifadelerini kullandı.

“DERT BABASIYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise konuşmasında, müteahhitlerin hafriyat ile ilgili sıkıntılarının çözümü için yeni bir düzenleme yaptıklarını söyledi. İnşaat sektörü ile iş birliği yaparak daha düzenli bir iş ortamını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Tuna, “Belediye zulüm yeri değildir, keyfilik yeri de değildir. Çalışan, üreten herkesin yanında olmak bizim görevimiz. Biz belediye olarak dert babasıyız. Kapımız her zaman açık. Belediye sizin” dedi.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da konuşmasında sektörün sorunlarını dile getirdi. Plansız ve imar rantına dayalı konut üretimi, her önüne gelenin müteahhitlik yapabilmesi, demir fiyatlarının yüksekliği gibi sorunlara dikkati çeken Tellioğlu, inşaat sektörünün ayağındaki prangalardan kurtulması için Müteahhitlik Hizmet Kanunu’nun çıkarılması gerektiğini vurguladı. “Müteahhitlik sektörü zor durumda, can çekişiyor. Yarım nefesle iş yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:08
  1. Ankara
  2. ATO Başkanı Gürsel Baran

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