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Dünya Mutasyonun görüldüğü İngiltere’de vaka sayısı rekor kırdı
Dünya

Mutasyonun görüldüğü İngiltere’de vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonu ile mücadele eden İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:06:00 -
Mutasyonun görüldüğü İngiltere’de vaka sayısı rekor kırdı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye COVID-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, can kayıplarında da bir önceki haftaya oranla yüzde 45,3 artış görüldü. Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

"Virüsün yayılmasını durdurmak için her şeyi yapmalıyız"

İngiltere Halk Sağlığı Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yazılı açıklamasında, vakalardaki hızlı artışın son derece endişe verici olduğunu ve kış aylarına hastaneler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığını belirterek, "Bu yüzden eğer yapabilirsek evde kalmalı, temasları azaltmalı ve bu virüsün yayılmasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.

Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında bugünden geçerli olmak üzere karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını duyurmuştu.

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