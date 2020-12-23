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Sağlık Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı
Sağlık

Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:35:00 -
Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü saptandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı bildirildi.

Bahse konu kişilerden 3'nün kısa süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise İsrail dışına çıkmadığı belirtildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilmişti.

Bunun üzerine İsrail, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye alınmayacağını, söz konusu ülkelerden dönen İsraillilere ise belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirmişti.

İsrail, pazartesi günü de çalışma vizesi olan yabancılar ve aileleri hariç tüm yabancıların en az 10 gün boyunca İsrail'e girişine yasak getirmişti.

Ayrıca yurt dışından dönen tüm İsrailliler, bugün 22.00'den itibaren evleri yerine belirlenen otellerde karantinada tutulacak.

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