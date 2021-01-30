2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka Mart 2020‘de tespit edildi. Dünyanın pek çok yerinde virüsün mutasyonlu haline rastlandı. Ülkemizde de 17 şehirde 128 kişide mutasyonlu virüs görüldü. Peki, mutasyonlu virüs belirtileri farklı mı?

Mutasyonlu koronavirüs belirtileri neler?

Koronavirüs belirtisi olarak kuru öksürük, yorgunluk, baş ağrısı ve ateş gösteriliyor. Mutasyonlu varyantta ise belirtilerin daha ağır yaşandığı uzmanlarca belirtiliyor.

Eski varyantta öksürük oranı yüzde 28'iken yeni varyantta bu rakam yüzde 35… Hastalığı geçirenlerin büyük kısmı yorgunluktan şikayet ediyor. Eski varyantta yorgunluk oranı yüzde 29'iken yeni mutasyonda yorgunluk oranı yüzde 32...

Mutasyonlu koronavirüste öksürük, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağırı görülüyor. Eski varyantta pek çok kişi tat ve koku alma kaybından söz ediyordu. Yeni mutasyonda ise tat ve koku kaybının daha az rastlandığı ifade ediliyor.