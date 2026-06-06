Avokado hangi besinlerle birlikte yenmeli? Kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, avokadonun özellikle domates ve havuç gibi sebzelerle birlikte tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini desteklediğini belirtti. Eren, “Avokado; ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerde bulunan K vitamini ve antioksidanlardan daha fazla yararlanılmasına katkı sağlar. Kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla birlikte tercih edildiğinde lif alımını artırarak sindirim sistemini destekler. Yumurta, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarıyla tüketildiğinde ise içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk süresinin uzamasına yardımcı olabilir” dedi.