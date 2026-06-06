Vincenzo Italiano'nun transfer talebi belli oldu! Gündemi altüst eden imza damga vurdu!

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Vincenzo Italiano, “Başkan ve futbol direktörümüze teşekkür ediyorum bana duydukları güven için. Bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum. Bir teknik direktör için saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takımın benim hakkındaki düşünceleri birebir örtüşüyor. Daha önce çalıştığım takımlarda göstermiş olduğum futbolla buradaki birebir örtüşüyor ve umuyorum hepsini burada göreceğiz. Benim ve takımın hedefleri birebir örtüştüğü için ayrıca çok mutluyum.” dedi.