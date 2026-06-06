Vincenzo Italiano'nun transfer talebi belli oldu! Gündemi altüst eden imza damga vurdu!
Beşiktaş'ta iki yıllık İtalyan teknik adam dönemi resmen bugün atılan imzalarla başlamış oldu.
Beşiktaş'ta iki yıllık İtalyan teknik adam dönemi resmen bugün atılan imzalarla başlamış oldu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için ihtiyaç duyulan her bölgeye takviye yapacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen, Vincenzo Italiano'nun genç ve dinamik oyuncular istediğini aktarırken 7 transfer planladıklarını belirtti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano mutlu olduğunu belirtip, "Bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum. Bir teknik direktör için saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.
Beşiktaş'ın eni teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığın açıkladı. 48 yaşındaki teknik direktör için düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen katıldı.
Siyah-beyazlı takımdaki yeni dönemle ilgili Serdal Adalı: "Önder Hocamız, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını, taraftarın duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde, yürekte ne varsa sahaya dökme zamanı' demişti. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da kolları sıvadı." dedi.
Adalı sözlerine şöyle devam etti, “Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğine şüphe yok. Gerek Önder hocamız, gerek teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'yle bu sezon için gerekli takviyeleri yapacağız. Kendisine hoş geldin diyor ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ediyorum. Beşiktaşlıların bizden ne istediğinin farkındayız. Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden ve sonuna kadar savaşan bir takım vadediyoruz. Bütün Beşiktaşlıların formalarıyla, kombineleriyle tribünlerde yer almasını istiyoruz.”
Adalı'nın ardından siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen açıklamalarda bulundu. Özen, Vincenzo Italiano'yla yapılan görüşmeleri aktararak, "Yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Zaman zaman gözlemlerimizin iyi olduğunu düşünüyoruz ama bir de işin metrikleri var. Bir fırsat doğdu ve kendisinin kontratını sonlandırma aşamasında görüşmelere başladık. Italiano isminde mutabık kaldık. Takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını vadeden bir teknik direktörümüz oldu. Burada hem kulübe değer katma hem de rekabeti sağlayacak bir isim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Özen ayrıca, "Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz. Kendi sahasında ya da deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Vincenzo Italiano bunu İtalya'da yaptı. Bologna'da hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunu düşündüğümüz bir antrenör.” değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Vincenzo Italiano, “Başkan ve futbol direktörümüze teşekkür ediyorum bana duydukları güven için. Bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum. Bir teknik direktör için saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takımın benim hakkındaki düşünceleri birebir örtüşüyor. Daha önce çalıştığım takımlarda göstermiş olduğum futbolla buradaki birebir örtüşüyor ve umuyorum hepsini burada göreceğiz. Benim ve takımın hedefleri birebir örtüştüğü için ayrıca çok mutluyum.” dedi.
Transfer değinen deneyimli teknik direktör şunları söyledi, "Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum. Ama yönetimle görüşüp öncelik vereceğimiz bölgelere bakacağız. 23 Temmuz'da kamp dönemi başlıyor. Şu ana kadar yapmış olduğum işlere bakarak iyi şeyler yapabileceğimize, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."
Beşiktaş'ın yeni sezondaki oyun planıyla ilgili gelen soruya Önder Özen, “Bir antrenör ekibi seçtik. Son birkaç sezondur Beşiktaş'ta teknik direktörler hep arada dahil oldu sezon içinde. Önceki dönemin yükü veya hafifliğini de taşımak zorunda kaldılar. Köklü bir yapılanma yok, yarışmacı ve rekabetçi bir takım olacak. Beşiktaş'ın kimliğine uyacak bir oyun, kadro planı içindeyiz. Herkesi üzecek, ürkütecek, korkutacak bir takım olmak zorunda. O yolu yürümek isteriz.” yanıtını verdi.
Özen ayrıca, "Büyük oyunlar, daha hakimiyet kurarak oynamak istediğiniz oyuna kaleden başlamanız şart. Daha önce çalışan teknik direktörlerin bu kadar zamanı olmadı. Eleştirel bakamayız. Geçmişteki hocalarımız eleştirmeyi kendi adıma doğru bulmam. O döneme uygun oyunlar oynatmaya çalıştılar. Ligin başlangıcına kadar oyunu için çalışma zamanı var. Kadromuzda çok değerli oyuncular var. Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. 6-7 mevkiye ihtiyaç var. Bu da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.
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