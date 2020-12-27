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Sağlık Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı
Sağlık

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:22:00 -
Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini açıkladı. Böylece koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülke sayısı 12'ye çıktı.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor. Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Kovid-19 türünün tespit edildiğini belirtti.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini söyledi.

12 ülkeye çıktı

Şimdiye kadar Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna, Almanya, Singapur, İsveç ve Ürdün mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü görüldü.

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