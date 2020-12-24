Mutasyona uğrayan koronavirüs, bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasından sonra Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor.

Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu bildirdi.

Mutasyona uğrayan virüsün saptandığı hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı belirtildi.

Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı duyurdu. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere'den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.