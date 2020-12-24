  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Mutasyona uğrayan koronavirüs, bir ülkeye daha sıçradı
Sağlık

Mutasyona uğrayan koronavirüs, bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:11:00 -
Mutasyona uğrayan koronavirüs, bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasından sonra Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor.

Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu bildirdi.

Mutasyona uğrayan virüsün saptandığı hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı belirtildi.

Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı duyurdu. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere'den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Keşmir hattında meydana gelen çatışmada 1 Pakistan askeri..
Bahçeli'den açık çağrı: Hâlâ zaman var, evine dön
Siyaset

Bahçeli'den açık çağrı: Hâlâ zaman var, evine dön

Memleket masasını kuramayan İYİ Parti hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhatabına eve dön dedik. Hala zaman vardır, dön e..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay