Mutasyona uğrayan korona bir ülkede daha ortaya çıktı
İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan ve daha ölümcül türü Japonya'da 5 kişide görüldü.
İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü, birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkenin uluslararası hava limanlarında karantina altında bulunan ve İngiltere'den dönen 5 kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü duyurmuştu.