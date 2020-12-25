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Korona Virüs Mutasyona uğrayan korona bir ülkede daha ortaya çıktı
Korona Virüs

Mutasyona uğrayan korona bir ülkede daha ortaya çıktı

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan ve daha ölümcül türü Japonya'da 5 kişide görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:03:00 -
Mutasyona uğrayan korona bir ülkede daha ortaya çıktı

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü, birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkenin uluslararası hava limanlarında karantina altında bulunan ve İngiltere'den dönen 5 kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü duyurmuştu.

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