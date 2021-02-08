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Dünya Mutasyon virüs KKTC'ye de sıçradı!
Dünya

Mutasyon virüs KKTC'ye de sıçradı!

Koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen KKTC'de İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:14:00 -
Mutasyon virüs KKTC'ye de sıçradı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede İngiltere varyantı 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu.

16 kişide mutasyon virüs tespit edildi

Pilli, "Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

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