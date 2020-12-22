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Sağlık Mutasyon sonrası Rusya'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık

Mutasyon sonrası Rusya'dan koronavirüs açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Kovid-19'un yeni türüne karşı da etkili olacağı da belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:46:00 -
Mutasyon sonrası Rusya'dan koronavirüs açıklaması

Korona virüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19’a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, “Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu corona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor" dedi.

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