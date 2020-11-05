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Sağlık Mutasyon nedir? Corona virüsün mutasyona uğraması ne demek?
Sağlık

Mutasyon nedir? Corona virüsün mutasyona uğraması ne demek?

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar neticesinde Aralık 2019'dan beri devam eden korona virüsün mutasyona uğradığı öne sürüldü. Korona virüs belirtilerinde farklı durumlarında olması mutasyon iddialarını tekrar gündeme getirdi. Peki, Mutasyon ne demek, corona virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:04:00 -
Mutasyon nedir? Corona virüsün mutasyona uğraması ne demek?

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar neticesinde Aralık 2019'dan beri devam eden korona virüsün mutasyona uğradığı öne sürüldü. Korona virüs belirtilerinde farklı durumlarında olması mutasyon iddialarını tekrar gündeme getirdi. Peki, Mutasyon ne demek, corona virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

Mutasyon nedir?

Mutasyon, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde oluşan kalıcı değişimlerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak isimlendirilir.
Mutasyonlar, germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Kalıtsal olamayacağı için doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Dolayısıyla Bedensel (somatik) mutasyonlar kalıtsal değildir. Eşey (üreme) hücresi mutasyonları, diğer adıyla germ hattı mutasyonları ise kalıtsaldır. Germ hattı mutasyonları bir sonraki nesillere aktarılır.

Korona Virüsün mutasyona uğraması ne demek? 

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalar neticesinde 2019 yılının Aralık ayından beri etkisini devam ettiren korona virüsün mutasyona uğradığı öne sürüldü. Korona virüs belirtilerinde farklı durumlarında olması mutasyon iddialarını tekrar gündeme getirdi. Toplam 285 farklı mutasyon olduğunu tespit eden araştırmacılar, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını belirtti. mBIO dergisinde araştırmanın sonuçları yayımlanmasının ardından ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 binin üzerinde hasta incelemeye alındı.

Covid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği tahmin edilen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı belirtildi. Söz konusu oranın yaz aylarındaki ikinci dalgada yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu belirtti. Toplam 285 farklı mutasyon olduğunu tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını da ifade etti.

Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü mutasyona uğradı. Bu durumda daha ölümcül hale geldi. Hükümetin bilim kurulu SAGE’nin araştırmasına göre yeni virüsten dolayı daha çabuk can kaybı görülmeye başlandı.

 

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