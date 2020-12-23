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Dünya Mutasyon görülen ülkelerle ilgili Filistin'den önemli karar
Dünya

Mutasyon görülen ülkelerle ilgili Filistin'den önemli karar

Filistin, koronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden gelen herkesin 14 gün karantinada kalmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:33:00 -
Mutasyon görülen ülkelerle ilgili Filistin'den önemli karar

Filistin hükümeti, mutasyon koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından, virüsün Filistin’e sıçramaması için İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'dan gelenlere karantina kararı aldı. Filistin hükümeti, bu ülkelerden gelenlerin 14 günlük bir karantinadan geçmek zorunda olduklarını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh, "Covid-19'un mutasyonunun ortaya çıktığı ülkelerden yeterince bilgi almamız gerekiyor. Ancak bu şekilde mutasyon koronavirüsle başa çıkabileceğiz" dedi.

Filistin'deki koronavirüs durumla ilgili açıklama yapan Al-Kaileh, Filistin hükümeti tarafından alınan önlemlerle ülkedeki salgın durumunun istikrarlı olduğunu söyledi. Halka seslenen Al-Kaileh sosyal mesafeye ve maske zorunluluğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısı kapsamında ise, Al-Kaileh, Filistin’in aşı için Rusya ile nihai bir anlaşma yapma yolunda olduğunu doğruladı.

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