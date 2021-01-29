Mutant virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. İngiltere ile karşılıklı uçuşlar dururken, "VUI - 202012/01” adlı varyasyon hızla yayılıyor. Ülkemizde de görülen mutasyon virüsünün özellikleri merak kazandı.

Mutant virüsü B117 nedir?

İlk olarak İngiltere’de görüldükten sonra bazı Avrupa ülkelerinde de görülen Korona virüs mutasyonu Dünya ülkelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 önlemlerini sıklaştırmaları konusunda ülkeleri uyardı. B117 mutasyonunun Türkiye’de de olduğu düşünülüyor. Mutasyonlu virüsün yayılımını anlamak için binlerce örnek üzerinde analizler yapılması gerekiyor. Çin’de çok az Covid-19 vakası olmasına karşın B117’li vakalar tespit edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

Mutant virüsünün özellikleri nelerdir?

Mutant korona B117, aşılar açısından endişe edecek bir durum değil. Koronavirüs mutasyon geçirse de antikordan kaçamıyor. BioNTech-Pfizer aşısının mutasyonlu virüsü de etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Korona virüs ile benzer belirtileri olan B117 virüsü hakkında henüz net bilgiler sunulmazken, mutasyon sebebiyle virüsün yayılma hızının artmasına dikkat çekildi. Covid-19’un mutasyona uğramış hali olarak bilenen B117 virüsünün Korana virüsten çok daha hızlı yayıldığı, bulaşıcılığının daha fazla olduğu İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn tarafından duyurulmuştu.