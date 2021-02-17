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Dünya Mutant virüs Almanya'ya sıçradı! Ülkenin yüzde 22'sini sardı
Dünya

Mutant virüs Almanya'ya sıçradı! Ülkenin yüzde 22'sini sardı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede hızla yayıldığını belirterek, korona virüs vakalarının yüzde 22'sinde İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:37:00 -
Mutant virüs Almanya'ya sıçradı! Ülkenin yüzde 22'sini sardı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında ülkedekiRobert Koch Enstitüsü ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Covid-19 testini analiz ettiğini belirten Spahn, korona virüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede hızla yayıldığını söyledi. Spahn, tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 22'sinde İngiltere'de ortaya çıkan virüs mutasyonun görüldüğünü açıkladı. Spahn, İngiltere mutasyonunun görülme sıklığının 2 hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'ye çıktığını bildirerek, “Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor” dedi. Spahn, Güney Afrika mutasyonuna rastlanma sıklığının ise yüzde 1.5 olduğunu aktardı.

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada ise mutasyona uğramış virüsün bulaşma hızının yüzde 30-50 arasında olduğu belirtilerek, daha dikkatli olunması gerektiğine yönelik uyarıda bulunuldu.

Covid-19 mutasyonlarının ülkede hızla yayılmasına rağmen günlük vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Spahn, tedbirlerin etkisini gösterdiğini vurguladı. Spahn, önlemlerin gevşetilme ihtimalinin salgının yayılma hızına bağlı olarak gerçekleşeceğini söyledi.

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