Muş’un en işlek caddesi Ramazan ayında yaya ve araç trafiğine kısıtlanıyor

05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi. Ramazan ayı boyunca özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi’nin (yapımı devam eden İmamı Şafi Camisinden Muş Ziraat Bankasına Merkez Şubesine kadar) Ramazan ayı boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.