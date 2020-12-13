  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var
Aktüel

Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var

Musul Valisi Necim el-Cuburi: -''Kamplardan evlerine geri dönen binlerce Musullu hala evsiz''

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:08:22 -
Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var

KERKÜK (AA) - Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinin yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Musul Valisi Necim el-Cuburi, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan yaklaşık 3 yıl önce kurtarılan kentin imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kentin Haziran 2014'te DEAŞ tarafından kontrol edilmesi sırasında adeta yıkıma uğradığını aktaran Cuburi, kentin kurtarılması sırasında güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sırasında da tahribata uğradığını ifade etti.

Kurtarılmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kent merkezi, ilçe ve kasabaların altyapısında hala ciddi hasarların olduğuna dikkati çeken Cuburi, hayata geçirilen altyapı projelerin yetersiz kaldığını belirtti.

- ''Kamplardan evlerine geri dönen binlerce Musullu hala evsiz''

Yıllarca iç göçmen hayatı yaşayan binlerce Musullunun kente geri döndüğünü dile getiren Cuburi,''Kamplardan evlerine geri dönen binlerce Musullu hala evsiz.'' şeklinde konuştu.

Cuburi, Musul'da hayatın normale dönmesi için bir an önce tamamlanması gereken daha birçok altyapı projesi olduğunu, projeler arasında yerleşim yerleri, hastane ve okulların onarımı ile temel hizmetlerin iyileştirilmesinin yer aldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

ALES ne zaman? | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. ALES’e girecek olan adaylar sınav..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…
Korona Virüs

Uzman isimden çarpıcı uyarı: Koronavirüsü hafif atlatsanız dahi…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, koronavirüsü hafif atlatan hastalarda da kalıcı hasar olabileceğ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay