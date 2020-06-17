“Müşterilerimize yardımcı oluyoruz”
CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ise müşterilerinin ödemelerini düzenli olarak yaptıklarını vurguladı.
Şu an için taksit kampanyasını başlatmayı düşünmediklerinin altını çizen Bakal, “Ancak sıkıntılı günler geçiren müşterilerimize talep etmeleri halinde yardımcı oluyoruz” diye konuştu. Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi var. Diğer elektrik şirketlerinde de yüzde 10 ila 15 tahsilat sorunu yaşanıyor. Bu bölgelerde, abonelerin yüz milyonlarca liraya varan borcu söz konusu.