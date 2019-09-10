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Müşterilerimize karşı hem duygusalız hem de mantıklıyız

2019 yılının ilk yarısında cirosunu 12 milyar lira seviyesine kadar yükseltme başarısını elde eden TURKCELL, müşteri memnuniyeti esaslı büyüme politikasına değer katacak girişimlerde bulunuyor.

10 Eylül 2019 Salı 12:06
Müşterilerimize karşı hem duygusalız hem de mantıklıyız

 Akit  Ekonomi 

2019 yılının ilk yarısında cirosunu 12 milyar lira seviyesine kadar yükseltme başarısını elde eden TURKCELL, müşteri memnuniyeti esaslı büyüme politikasına değer katacak girişimlerde bulunuyor.

Yapılanma atağı

Bünyesine kattığı genç isimler ve yöneticileriyle güleryüzlülüğü esas aldıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bizim gibi en değerli mal varlığı müşterisi olan işlerde, onun hem beynine, hem kalbine hitap etmeliyiz. Yani hem mantıklı ve rasyonel gelmeliyiz, hem de duygusal olarak onu mutlu etmeliyiz” dedi. Erkan, bu iki faktörü göz önünde bulundurabilen şirketlerin müşteriyle hiçbir zaman problem yaşamayacağını belirterek, “İkisini birden yakalamanız lazım ama. Bütün müşteri deneyimimizi, bütün yapılanmamızı da bunun üstüne kurguluyoruz” şeklinde konuştu.

2 milyar liralık yatırım

Şirketin daha önceden gündeme getirdiği ‘Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı’ stratejisi üzerine yoğunlaştıklarını söyleyen Erkan, ’’Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı, Türkiye verinin geçiş noktası olmalı. Yani Doğu ile Batı arasındaki veri trafiğinde bir köprü olmalı, hatta İpek yolu fiber yoluna dönüşmeli. Biz bu konuda yol kattettik. 2 milyar liranın üzerinde veri merkezi yatırımı yapmış olacağız. Gebze veri merkezimiz neredeyse tam kapasite çalışıyor. İzmir’de de veri merkezimizi faaliyete soktuk. Ankara bitti, inşallah açılışını yapacağız çok yakında. Çorlu’da da yapıyoruz’’ bilgisini verdi.

Abone sayısı 37 milyona ulaştı

2019 ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre Turkcell’in toplam abone sayısı 36,8 milyona ulaştı. Abone dağılımı ise şu şekilde:

Faturalı mobil abone sayısı 18,9 milyon. Mobil faturasız abone sayısı 15 milyon. Turkcell’in ayrıca, 1 milyon 426 bin fiber abone, 798 bin adsl ve yaklaşık 130 bin Superbox abonesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:06
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. TURKCELL
  4. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
  5. Faturalı mobil abone sayısı
  6. Superbox
  7. müşteri memnuniyeti

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