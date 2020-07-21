Müşteriler daha kolay hizmet alıyor

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadeleye olumlu katkıda bulunan, bireysel ve kurumsal müşterilerine likidite tedarik eden, kredi erteleme ya da yapılandırma taleplerine kayıtsız kalmayan katılım bankaları internet şubeleriyle de ön plandalar. Zira fatura, vergi, kredi ve kredi kartı ödemeleri yapılmasına imkân tanıyan söz konusu şubelerden yararlananların adedi gün be gün artıyor.

Faizsiz finans hizmetlerini sanal ortama taşıyan katılım bankaları, online şubelerini güçlendirmek için önemi adımlar atıyorlar. Bu adımlar şöyle:

Yatırımlar takip edilebiliyor

l Albaraka Türk’ün İnternet Şubesi’nden 7/24 faydalanılabiliyor. Nitekim esube.albaraka.com.tr üzerinden tüm bankacılık işlemleri süratle gerçekleştirilebiliyor. Yatırım ürünleri takip edilebiliyor. Kredi kartı, fatura ve vergi borçları ödenebiliyor.

Kurumun yenilikçi uygulamaları da faydalı. Örneğin Mobil Cüzdan’la kredi kartı limit ve harcamaları yönetilebiliyor. Albaraka Mobil’le de fonlarla ilgili detaylara erişilebiliyor ayrıca konut, eğitim, taşıt finansmanı için müracaat edilebiliyor.

İşlem seti geniş

l Kuveyt Türk’ün İnternet Şubesi geniş işlem setiyle dikkat çekiyor. Bireysel ve kurumsal müşterilerin kullanımına açık olan isube.kuveytturk.com.tr aracılığıyla hem para transferi hem fatura, sigorta primi ve vergi ödemesi yapılabiliyor. Gelir ve gider durumu görülebiliyor. Döviz veya kıymetli maden alış satışı için talimat verilebiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) başvurulabiliyor.

İlgi yoğun

l Vakıf Katılım’ın internet sitesinden pek çok hizmet sunuluyor. Gelinen aşamada isube.vakifkatilim.com.tr ‘den para havale etmek, hesap açıp kapatmak, fon alıp satmak, fatura ve vergi ödemek, finansman taksiti yatırmak mümkün. Bundan dolayı İnternet Şubesi bireysel ve kurumsal müşterilerin ilgi odağı konumunda.

Cep telefonundan da paraya yön verilebiliyor. Mobil Şube’den fon ve Sukuk alınıp satılabiliyor. Birikimler dolar ile altına kanalize edilebiliyor.

Maliyetler düşüyor

l Güvenli olan Ziraat Katılım’ın İnternet Şubesi’nden bütün işlemler, düşük ücretlerle ve avantajlı oranlarla gerçekleştirilebiliyor. Zira esube.ziraaatkatilim.com.tr’ye girenler ücretsiz katılım hesabı açabiliyor, para havale edebiliyor, fatura ve vergi borçlarını ödeyebiliyor, bağışta bulunabiliyor, yatırımlarına yenilerini ekleyebiliyorlar. Katılım Mobil uygulaması ise çeşitli borçları ifa etmeye ve dolar, altın ile fon satın alımının önünü açıyor.

Virman yapmak da mümkün

l Emlak Katılım’ın online ağından döviz ve kıymetli maden alınıyor, satılıyor. İlaveten havale, EFT ve virman yapılan isube.emlakkatilim.com.tr ‘den fatura ile vergi ödeniyor. Bağışta bulunuluyor. İnternet Şube veya Mobil Şube kullanabilmek için Şubesiz Bankacılık kullanıcısı olmak gerekiyor. İnternet Şubesi’ne girebilmek için www.emlakkatilim.com.tr yazıp, açılan ekranda ‘İnternet Şube’ butonuna tıklanmak şart.

Önemli uyarılar

İnternet bankacılığı kullananların dolandırılma riski var. Bu riske karşı bankalardan art arda uyarılar geliyor. Bu uyarılar şöyle:

l Halka açık bilgisayarlardan internet bankacılığı işlemlerini yapmayınız. Çünkü halka açık bilgisayarlar da sizin kullanıcı adı ve parolanızı gizlice kaydeden programlar olabilir.

l Mail aracılığıyla veya başka bir ortamda sunulan web sayfaları kullanmayınız. Farklı sayfalardan online şubeye yönlendirilme yoluyla giriş yapınız.

l Şifrenizi bilgisayarınıza veya tarayıcınıza kaydetmeyiniz. Eğer bilgisayarınıza kaydedecekseniz encryption programları kullanarak şifreleyiniz.

l Kendi bilgisayarınızda mutlaka antivirus yazılımları ve kişisel güvenlik duvarı (Desktop Firewall) kullanınız.

l Kullandığınız işletim sistemini mutlaka güncel tutunuz. En son çıkan güvenlik yamalarını (Security Patch) yükleyiniz.

l Microsoft tabanlı sistemler için Windows 7 ve üzeri versiyon işletim sistemleri kullanınız.

Aman dikkat

l Korsan program (Crack) ve oyun CD’leri tehlike teşkil etmektedir. Genellikle kırılmış programların yer aldığı CD’lerde kötü amaçlı programlar olabilir (Trojan, virus, worm vesaire).

l Sadece güvenilir sitelerden program indiriniz. İndirdiğiniz programı antivirus programınızla tarayınız.

l Kişisel güvenlik duvarı kullanmalı, antivirus yazılımlarınızı ve işletim sisteminizi sürekli olarak güncel tutmalısınız.

l Şifrelerinizi belli aralıklarla değiştirmelisiniz.

l Şifreleriniz en az 8 karakter içermeli, kolayca tahmin edilmemeli.