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Yerel Müşteri kılığına giren taksici Korsan taksiciyi avladı
Yerel

Müşteri kılığına giren taksici Korsan taksiciyi avladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Müşteri kılığına giren taksici Korsan taksiciyi avladı

Karaman'da taksicilerin müşteri kılığına girerek yaptığı 'korsan' takibinde hem sürücü hem de kendileri ceza yedi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

Karaman'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye ve müşteri kılığına girerek aracı çağıran taksicilere para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan İbrahim Cenk Deveci ile Durmuş Ali Karademir, korsan taşımacılık yapıldığını öne sürdükleri araca bindi.

Taksiciler, 68 AAJ 183 plakalı aracın sürücüsü M.Y.'den kendilerini Karaman Tren Garı'na götürmesini istedi. Varış noktasına ulaşıldığında araçtan inen taksiciler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Müşteri gibi araca bindiklerini belirten taksici Durmuş Ali Karademir, "Taksicilik yapıyorum. Arkadaşa ulaştık ve müşteri gibi araca bindik. Tren garına kadar geldik. Biz de polis ekiplerini çağırdık. Korsana hayır. Korsan taşımacılığın artmasıyla işlerimiz düştü. Burada bir sürü emekçi taksici var, ailelerine buradan kazandıkları parayla ekmek götürüyor. Sürücüyü ekiplere teslim ettik" dedi.

Yolcu taşımacılığı yapmadığını ve mağdur edildiğini savunan sürücü M.Y. ise, "Ben normalde kız arkadaşımla buluşacaktım. Arkadaşlar bir yere gideceklerini söyledi. Yolumun üstündeydi, hatıra gönüle araca aldım. Herhangi bir ücret talep etmedim. Sanayide oto boyacılık yapıyorum, kazancım da iyi. Böyle işlerle işim olmaz. İnsanlık niyetiyle araca aldım, onlar beni ihbar etti" diye konuştu.

Polis ekipleri, telefon görüşme kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerin ardından korsan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira, araçtaki şahıslara ise 3 bin 870 lira para cezası kesti. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi

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