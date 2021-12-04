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Ekonomi Müşteri bulamayan IMF böyle korku pompaladı! "Ekonomiler çökebilir"
Ekonomi

Müşteri bulamayan IMF böyle korku pompaladı! "Ekonomiler çökebilir"

Borç para vererek ülkelerin ekonomi direksiyonunu eline alan IMF, korku pompalamaya başladı. Müşteriler azalınca kriz çığırtkanlığı yapan IMF, "Gelecek yıl bazı ekonomiler çökebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:39:00 -
Müşteri bulamayan IMF böyle korku pompaladı! "Ekonomiler çökebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri öncesinde borç verdiği Türkiye'nin de direksiyonuna geçen Uluslararası Para Fonu (IMF) müşteri sıkıntısı yaşıyor.

Kendi içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan IMF, borç verip yönetecek ülke bulamayınca çareyi korku pompalamada buldu.

G20'deki gelişmiş ekonomileri borç kurtarma girişimlerini genişletmeye ve iyileştirmeye çağıran IMF Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkenin gelecek yıl korkunç bir krizle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bununla da yetinmeyen Georgieva, 'Bazı ekonomiler çökebilir' dedi.

 

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