Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandı Milli Savunma Bakanlığınca, Şanlıurfa'ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı bildirildi

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Harekat Merkezinin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.

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