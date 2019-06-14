‘Müstehcenlik’ tartışmasına bodozlama dalan laikçilere tepki: Herkes Fatih Ürek mi olsun kardeşim!
ABD’nin Michigan eyaletindeki bir Katolik Okulu yöneticisi, müstehcen giyinenlerin “kışkırtıcılık” yaptıklarını ve tacize davetiye çıkarttıklarını söyleyince, tepkilerin odağına yerleşti. Okul yöneticisinin müstehcenlik eleştirisine çok sayıda velinin destek verdiği öğrenilirken, Türkiye’deki laikçiler de tartışmaya “müstehcenliğe özgürlük” söylemiyle katılınca, Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten ilginç bir yorum geldi: “Herkes Fatih Ürek mi olsun kardeşim!”14 Haziran 2019 Cuma 14:59
Hasan Üstün Yeniakit.com.tr
Divine Child Lisesi’nde cinsel taciz ve tecavüz konularına ilişkin bir sunum yapan okul yöneticisinin sözleri dinleyiciler arasındaki bir öğrenci tarafından kaydedildi. Okul yöneticisi, müstehcenliğin “Erkek çocuklarının ve yetişkin erkeklerin kötü davranışlarında payı olduğunu” ileri sürdü.
Müstehcenlikten yana olanlar, mesajlarında “Erkekleri eğitmek lazım!” vurgusunu öne çıkarken, müstehcenliğe karşı olanlar da Okul Yöneticisi’nden genel ahlâka aykırı tavırlarla mücadeleye devam etmesini istediler.
Sürat: “Herkes Fatih Ürek mi olsun kardeşim!!”
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat şöyle devam etti:
“Üryan gezenlere, ‘İnsanları tahrik etme!’ çağrısında bulunma hakkı vardır. Kuzey Güney savaşının etkileri günümüze kadar devam ediyor. ABD’deki ilmi bakımdan, bilimsel bakımdan ileri gidenler muhafazakarlardır. Laikçiler yobazdır. Türkiye’de de öyledir; muhafazakarlar çok daha fazla okur, çok daha fazla araştırır, öbürleri kendilerine 'çağdaş' derler ve çağdaşlığı şekilde ararlar. Şekil de böyledir. Müstehcen gezen birine, 'Utanmıyor musun, bu ne hal' demek hakkı olmalı. Katolik okulu yöneticisi bu hakkı kullanıyor. Bizdekilerin 'özgürlüğümüze müdahale' diyerek tepki göstermesini anlamıyorum. Herkek Fatih Ürek mi olsun kardeşim!”
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