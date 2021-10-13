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Gündem Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü
Gündem

Müstehcen giyinimli kızlar İngilizler ve Rusları birbirine düşürdü

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde İngiliz ve Rus turist grupları 'Kıza bakma' nedeniyle birbirine girdi. O anlar otelde konaklayan diğer misafirler tarafından kamerayla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 13:44:00 - 2021-10-13 13:45:17

İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı. Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı. Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu. Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi. Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları da çığlık atarak, bahçeye gelip, kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı. Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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