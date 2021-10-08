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Siyaset Müstehcen fotoğrafı bakın ne için kullandı! CHP’den kadın bedeni istismarında yeni icat
Siyaset

Müstehcen fotoğrafı bakın ne için kullandı! CHP’den kadın bedeni istismarında yeni icat

Kadın hakları savunucusu olduğunu ileri süren CHP’lilerin yoz zihniyeti bir kez daha mide bulandırdı. İzmir’in Tire İlçe Başkanı CHP’li Hakan Şenoyar, paylaştığı maden ocaklarıyla ilgili bir habere hiçbir ilgisi olmadığı halde yarı çıplak kadın fotoğrafı koydu. CHP’li başkanın kadın bedenini istismar edip ‘dikkat çekme’ aracı olarak kullanması büyük tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 16:20:00 -
Müstehcen fotoğrafı bakın ne için kullandı! CHP’den kadın bedeni istismarında yeni icat

 yeniakit.com.tr 

Bu milletin hiçbir değeriyle bağdaşmayan, Türk-İslam kültürüne muhalif tavrını her şart ve koşulda gözler önüne seren ve kadına yönelik taciz ve tecavüzlerin salgına dönüştüğü CHP, şimdi de modern değerlerle bir ilgisi olmadığını ve sadece ilgi çekmek için kadın hakları gibi ‘değerleri’ savunduğunu ispat etti. İzmir’de yaşanan rezalet, büyük tepki çekti.

CHP’li İzmir Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, sosyal medya hesabından maden ocaklarına dair bir haber paylaştı. Haberde, konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde yarı çıplak bir kadın fotoğrafı kullanılırken, CHP’li başkan fotoğrafı dikkat çekme amacıyla kullanıldığını söyleyerek kadın bedenini istismar ettiğini itiraf etti.

Tepki yağdı

CHP’li Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar’ın paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da CHP Tire İlçe Başkanının yarı çıplak bir kadın ile habere ‘Dikkat çekme’ paylaşımına tepki göstererek, “CHP Tire İlçe Başkanı’nın kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabası, acziyet olduğu kadar; hemcinslerimize hakarettir” dedi.

CHP Tire ilçe Başkanı Hakan Şenoyar’ın, ilçedeki mermer ocakları ile ilgili haber paylaşımında, habere dikkat çekme için yarı çıplak kadın görseli kullanmasına, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek yıldız Büyükdağ tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Büyükdağ, şu ifadeleri kullandı:

CHP saflarından utanmaz, arlanmaz bir paylaşım daha...! İzmirli kadınları, özgürlük kisvesi altında, yıllarca sadece dış görünüşü üzerinden değerlendiren bu zihniyet; şimdi de yaptığı siyasete dikkat çekmek için ‘kadın figürünü’ araç olarak kullanmıştır. CHP Tire İlçe Başkanı’nın kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabası, acziyet olduğu kadar; hemcinslerimize hakarettir! Kadınlarımızı koydukları yeri, bu paylaşımlarıyla bir kez daha açıkça göstermişlerdir! Şiddetle kınıyor ve kadınlarımızdan özür dilemelerini bekliyoruz!

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