Muş'tan batıdaki illere kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı

MUŞ (AA) - Muş'ta yetiştirilen binlerce büyükbaş hayvanın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından tırlara yüklenerek batı illerine gönderilmesine başlandı.

Merkeze bağlı Yedipınar köyünde kurbanlık büyükbaş hayvanların kamyon ve tırlara yüklenmesi sırasında bazılarının kaçmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Besicilerden Hatun Ekin, gazetecilere, bu yıl bayramdan büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Kurbanlıkları özenle beslediklerini belirten Ekin, "Tosunların bakımlarını günlük yapıyoruz. Yem, yonca, buğday ve saman veriyoruz. Bu hayvanları bir yıl boyunca Kurban Bayramı için yetiştirdik. Hayvanlar yüklenip gittiği zaman üzülüyorum ama bizim de geçim kaynağımız bu. Satmaya mecburuz." dedi.

Besicilerden Kenan Ekin de 22 büyükbaş hayvanı tıra yükleyip İstanbul'a gönderdiğini dile getirerek, "Bu işin zorluğu çok. İstanbul'a yolculuğumuz 2 gün sürüyor. Yükleme sırasında bir hayvan elimizden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 900 kilogram gelen bu hayvanı 5 kişiyle ancak araca bindirebildik. Bütün hayvanları satarak dönmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.