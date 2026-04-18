Müstakil evde korkutan yangın

Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5136 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bacasında çıktı.

Binanın çatısındaki bacadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu önce 112 Acil Çağrı Merkezine sonra da evin sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar çatıya çıkan vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Polis ekipleri ise 2 katlı müstakil evi herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti. Adrese gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri ev sahibini bacanın temizlenmesi ve çatı kısmının yenilenmesi konusunda uyardı.