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Aktüel Müstakil ev kundaklandı
Aktüel

Müstakil ev kundaklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 22:52:00 -
Müstakil ev kundaklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil ev, henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin üst katında alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, polisler evi kundaklayan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı evde ikamet eden A. T. (30), dün dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istemişti. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, A. T'nin 2 aylık kızı M. T'yi ölmüş bulmuştu. Bunun üzerine gözaltına alınan anne A. T. tutuklanmıştı. Polis, baba S. T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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