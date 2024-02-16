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Gündem Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı isyan etti! FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yapıyor
Gündem

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı isyan etti! FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-16 14:04:00 -

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesini değerlendiren Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa Master Haber TV'de çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaycı, mesleğe iade edilen FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yaptığını açıkladı.

"15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çok yaklaştık" diyen Yaycı, "Memleket çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya!" ifadelerini kullandı.

"DÜZEN FETÖ'NÜN ELİNE GEÇTİ"

"Size en ağır şeyi söyleyeyim Adil Öksüz'ün kuzeni bugün devletin çok önemli bir bakanlığında Baş Müfettişlik yapıyor!” Diyen Yaycı, “Bu adam şuan devlet içerisinde teftişlerde bulunuyor. Türkiye Büyük tehlike ile karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanı bu olaya el koymalıdır. FETÖ'nün yayınladığı atama emri hayata geçti. Düzen FETÖ'nün eline geçti” dedi.

Master Haber yazarı Murat Kelkitlioğlu, konuyla ilgili yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Bunları duyunca da şapkam uçtu!… Biz peki bugüne kadar kelle koltukta ne için mücadele ettik?...
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Biz “devletin içinde başka bir devlet başka bir yapılanma kabul edilemez” diye neden isyan ettik?...

Biz niye o kadar şehit niye o kadar gazi verdik?...

Bütün bunların şaşkınlığını yaşarken, üst düzey bir emniyet yetkilisi aradı ve şöyle dedi:

“Bütün bu açıklamalar ve kaygılar çok yerinde. Ancak herkes şunu bilsin ki, biz de boş durmuyoruz, durmayacağız”…

Bu sözler biraz da olsa yüreğime su serpti!...

Aynı zamanda FETÖ ile mücadelede hep ön safta yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunlara izin vermeyeceğine de eminim…"

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