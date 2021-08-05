Mustafa Varank’tan tokat gibi cevap!

YENİ AKİT ANKARA

CHP’li Özgür Özel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşıma “Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O UÇAKLAR AYNI DEĞİL! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?” şeklinde cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, “Bilet alıp uçmamıza gerek yok Yalank! Ormanları söndürseler yeter! Bir de 98 model uçağı neden söyleyemiyorsun?” ifadeleri ile hakaret eden Umut Yıldız isimli sosyal medya kullanıcısına Varank tokat gibi cevap verdi.

Varank verdiği cevapta, “Keşke muhaliflik böyle ucuz olmasa. Hem hakaret ediyor, hem de 1990 YILINDA ÜRETİMİ BİTMİŞ cl215 uçağının 98 model olabileceğini iddia eden uydurma görselle muhalefet etmeye çalışıyor. Lütfen yalanlarla sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı!” ifadelerini kullandı.