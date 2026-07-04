Evcil hayvanı olanlar dikkat! Can dostlarınız kene ve pire tehdidi altında

“Tek sağlık yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar ekonomik nedenlerle veteriner hekim muayenehanesi dışında ya da internetten ilaç alarak bu işi yapmaya çalışıyor. İnternetten alınan ilaçların kullanılması kesinlikle tehlike arz ediyor. Sahte olabilir, taklit olabilir, son kullanma tarihi geçmiş olabilir ya da uygun şartlarda muhafaza edilmemiş olabilir. Ekonomik hesap yaparken evcil dostlara daha büyük zarar verilebilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolü olmadan, muayene yapılmadan kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Vatandaşların veteriner hekim muayenehanesine gelmesinin en önemli katkılarından biri şudur; kedi ve köpekler önce muayene edilir. Kulaklarına bakılır, ağızlarına bakılır, tüy ve cilt kontrolleri yapılır. Sonrasında uygulama yapılır. Yani sadece parazit uygulaması yapılmaz, aynı zamanda genel bir muayene de gerçekleştirilir. Eğer başka bir hastalık şüphesi varsa, hekim kontrolünde gerekli tedavi süreci de başlatılabilir.”