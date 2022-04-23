Mustafa Varank’tan animasyon, oyun ve tasarım meraklılarına iftar daveti!

YENİ AKİT ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Animasyon, oyun ve tasarıma meraklı mısınız? Pazar akşamı (24 Nisan) Ankara’da, Türkiye’nin en çok izlenen animasyon filmine imza atan dijital ses ve görüntü stüdyolarında beraber iftar yapmak ister misiniz? Katılmak isteyenler bölüm ya da mesleklerini cevaba yazmayı unutmasın”