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Mustafa Varank: Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu bu sene hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım ve üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu sene içinde Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
Mustafa Varank: Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu bu sene hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)  Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin kamuoyuyla paylaştığı olumlu  düşünceleri dolayısıyla TÜSİAD'a teşekkür etti.

Varank, yeni hükümet sisteminin iş dünyası tarafından istikrar, güven,  fırsat, büyüme ve kalkınma bağlamında değerlendirilmesinin mutluluk verici  olduğunu ifade ederek, "Emin olun, milletimizin iradesiyle onaylanan bu sistem  reform niteliğindedir. Yeni sistemimizin en kısa özeti, 'günü kurtaran değil,  geleceği inşa eden' bir anlayışta olmasıdır. Yeni dönemde, kabına sığmayan ve  vites büyüten Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. Bunun için çok sayıda strateji ve  eylem planı hazırlığımız var. İş dünyamızın da bizlerden beklediği yatırım ve  üretim ortamını daha da iyileştirecek yapısal reformları hızla hayata geçirmeyi  planlıyoruz." diye konuştu.

"Sanayiyle büyüyen bir Türkiye inşa edeceğiz"

Yeni sistemin, ekonomide yeni bir başarı hikayesinin önünü açacağını  vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi olarak bizler de daha önce hiç görmediğiniz kadar  uyum içindeyiz. Binlerce kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle üretim yapan  sizler, ekonominin nasıl belirleyici bir güç olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz.  Hepimiz, işletmelerin asıl gücünün, teknoloji ve dijital dönüşümle doğrudan  bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz. İnşallah, bu sene içinde Sanayide Dijital  Dönüşüm Platformu'nu hayata geçireceğiz."

Artık sadece ülkeler için değil, işletmeler için de güç ve kazancın  temelinde teknoloji, teknolojiyle büyüyen ve dönüşen sanayi olduğuna işaret eden  Varank, bu nedenle "teknolojiyle büyüyen bir sanayi ve sanayiyle büyüyen bir  Türkiye" inşa etmek için çabaladıklarını söyledi.

"Her alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz"

Varank, güçlü özel sektörün, güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz parçası  olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş dünyamızla birlikte, uyum içinde yeni bir başarı hikayesi  yazacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye, asgari koşullarla yetinen bir ülke  değildir. Gelişmeleri tribünden izleyen bir ülke hiç değildir. Aksine, her  alandaki proaktif politikalarımızı sürdüreceğiz. Sanayileşme politikamızda da  duruma göre pozisyon alan değil, hedefleri doğrultusunda stratejiler belirleyen  bir yol izliyoruz. Daha önceki sanayi devrimlerini ne yazık ki hep geriden  izledik fakat bu sefer, 4. Sanayi Devrimi'nin aktif aktörlerinden biri olmaya  kararlıyız. İzleyen değil, istikamet tayin eden bir sanayileşme politikası için  bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz."

Bu kapsamda özel sektör, bakanlık ve ilgili devlet kurumları  arasındaki iletişime özel önem verdiklerini ifade eden Varank, iş dünyasının ve  özel sektörün önündeki engelleri kaldırmak ve gerekli destekleri vermek hususunda  gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni dönemde düzenleme ve reform paketlerinde TÜSİAD'dan da azami  katkı beklediklerini söyleyen Varank, "Dijital dönüşüm, finansmana erişim, KOSGEB  ve TÜBİTAK destekleri, ürün güvenliği, Ar-Ge destekleri, OSB'lerle ilgili  düzenlemeler ve yeni endüstri bölgeleri gibi alanlarda iş dünyamızla birlikte  'ortak aklın' etrafında buluşalım. Sanayinin, diğer tüm sektörleri harekete  geçiren itici güç olduğunun farkındayız. Bu gücün çok daha verimli çalışması için  özel gayret göstereceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
  1. Bilecik
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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