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Teknoloji Mustafa Varank duyurdu!
Teknoloji

Mustafa Varank duyurdu!

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kurulan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ için öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:06:00 -
Mustafa Varank duyurdu!

yeniakit.com.tr

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kurulan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ için öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ için öğrenci seçme sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Deneyap Türkiye internet sitesinden yapılan açıklamada ise, ortaokul seviyesi için 4 ve 5’inci sınıfların programa başvuru yapacağı belirtilirken, lise seviyesi için de, 8, 9 ve lise hazırlık sınıflarının başvuru yapacağı belirtiliyor. Adayların elektronik ortamda yapılacak olan sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar tamamlamaları isteniyor. Ayrıca, başvuru yapan öğrenciler ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimini 11 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilecekler.

Başvuru alınacak iller şu şekilde;

Sınavlar, 02 Ağustos- 23 Ağustos tarihleri arasında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van' da belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.
Yeni Akit Gazetesi

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