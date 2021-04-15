Mustafa Üstündağ hakkında çok konuşulacak sözler: Öldüresiye dövdüler!

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Bodrum'da düzenlenen Ralli Kupası'nda arkadaşlarıyla beraber sözlü ve fiziksel kavgaya karışmasının ardından gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Üstündağ hakkında Bodrum Ralli Koordinatörü Ayça Öztürk olay sözler sarf etti. Öztürk, 'Lüks bir araçtan bir araba dolusu adam indi. Kulüp başkanını öldüresiye dövdüler. Göz çukurunda kırıklar oluştu' dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok başarılı projede rol alan Mustafa Üstündağ, Bodrum'da düzenlenen Ralli Kupası'nı izlemeye gitti. Yarışmada Üstündağ'ın bir yakınına haksızlık yapıldığı iddiası ile tartışma çıktı.

Sözlü ve fiziksel kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ile 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Ralli Koordinatörü Ayça Öztürk, telefonla bağlandığı bir canlı yayın programında Mustafa Üstündağ hakkında ağızları açık bırakan açıklamalarda bulundu. Öztürk, şunlar söyledi:

'Lüks bir araçtan bir araba dolusu adam indi. Kulüp başkanını öldüresiye dövdüler. Göz çukurunda kırıklar oluştu. Şikayetçi olduk. Darp raporları da elimizde mevcut. Güvenlik görevlilerini de saldırdılar.'