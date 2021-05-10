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Ekonomi Mustafa Tuzcu Ticaret Bakan Yardımcısı oldu
Ekonomi

Mustafa Tuzcu Ticaret Bakan Yardımcısı oldu

Bazı bakanlık ve kurumlar ile Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:44:00 -
Mustafa Tuzcu Ticaret Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alındı, yerine Mustafa Tuzcu getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. İlker Murat Ar, Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İlknur İnam, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Erdal Anık ve Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Emine Ruveyda Hacıfazlıoğlu getirildi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir getirildi.

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