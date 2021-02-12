  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Topaloğlu'ndan uzay açıklaması
Gündem

Mustafa Topaloğlu'ndan uzay açıklaması

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında uzaya gitmek istediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:52:00 -
Mustafa Topaloğlu'ndan uzay açıklaması

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a astronot gönderileceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini söyledi. Topaloğlu,“Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Büyük heyecanla karşılanan gelişmeler sonrası gözler ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’na çevrildi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, yıllardır uzay hakkında yaptığı yorumlarla bilinen Topaloğlu, sosyal medyada gündem konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı esprili bir dille uzaya gidecek ismin ünlü türkücünün olması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Topaloğlu, "Ben uzaya giderim. Şimdi uzayı tarif edeceğiz. Nereye gideceksiniz, nerede konaklayacaksınız, nerede oturacaksınız? Bunları belirlemek gerek. Gelenleri Ay’da ağırlamak lazım" dedi.

Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım.

'Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi'

Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti
Gündem

Aylar sonra bomba açıklama! Türk SİHA'ları vurdu, 10 binden fazla asker firar etti

Ermenistan'dan yayın yapan Johovurd isimli gazete, aylar önce işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da gökten alevler yağdığını gören 10 binden..
Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti
Gündem

Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramını çirkin ifadeler kullanarak geri çeviren Boğaziçililer, aynı saygısızlıkları..
Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?
Ekonomi

Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görevli olacak kaymakam adayları için Kaymakam Adaylığı mülakat tarih ve yeri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay