Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı! Öyle bir kazık yedi ki...

Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin basınında yerini alan uzaylı lakaplı Mustafa Topaloğlu, Haber Bahane adlı programa konuk oldu. Mustafa Topaloğlu, Mustafa Kırmızıgül hakkında yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşkına çevirdi.

Yıllar önce bir şirket kuran ve kardeşini başına geçirdiğini ifade eden Topaloğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sadece kız kardeşime bir ev aldım o kadar. Prestij Müzik'i ben kurdum. Kazandığım paraları sanatçıların albümlerine harcadım. Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent... Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum.

Şirketimde kardeşim ve arkadaşına hisse verdim. Ben Amerika'ya gittim onlar da şirketin adı Nokta'ydı onu Prestij yapmışlar. İkisi birleşince benden çok söz hakları oluyordu ve kardeşimde imza yetkisi vardı. Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar. Bütün kazancımı oraya harcadım. Durumu gördüğümde de yok olacaklar demiştim ve öyle de oldu. 3 ay içinde her şey bitti."

"Mahsun en popüler isim olduğu için odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi?" sorusuna Topaloğlu, şu yanıtı verdi:

"Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler. Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü" dedi.