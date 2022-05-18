Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın'a fena patladı: Kocası beni arayıp...

Yıllar sonra şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren Trabzonspor taraftarlarının Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FIFA resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile "dünya starı" polemiğine girmişti.

Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir" diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu" demişti.

Akalın’ın sözlerine sinirlenen Mustafa Topaloğlu, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşarak demediğini bırakmadı.

Akalın'a tepki gösteren Topaloğlu "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzına alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın?" demişti.

Topaloğlu "Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor." diye konuşmuştu.

Bu defa 2. Sayfa programına özel röportaj veren Mustafa Topaloğlu "Mütevazı olmak kötü bir şey mi? Ben ne kadar mütevazı bir insanım. Eşi Okan Kurt beni aradı, özür diledi. Gazeteye verdiğim röportajı gördü çekemedi sözlerimi." dedi.